Ramadan et carême : Le CNRA appelle les médias à la vigilance

Le Conseil national de Régulation de l’Audiovisuel (CNRA) a lancé une mise en garde à l’endroit des médias audiovisuels contre la diffusion de contenus susceptibles de fragiliser la vie en communauté, la cohésion sociale et la cohabitation pacifique.

À l’approche des périodes du ramadan et du carême, l’organe de régulation invite l’ensemble des médias, quel que soit leur mode de diffusion, à faire preuve d’une vigilance accrue dans le choix des programmes proposés au public.

Le CNRA rappelle son attachement au respect de la foi, des croyances, des valeurs, des sensibilités et des identités culturelles et religieuses des citoyens. À ce titre, il souligne l’interdiction de diffuser des contenus de nature à constituer une menace pour la stabilité nationale et la cohésion sociale, à inciter à l’intolérance, à la stigmatisation, à l’exclusion ou à la marginalisation, ou encore à tourner en dérision les religions.

L’instance met également en garde contre toute production susceptible d’entraîner ou de provoquer des confrontations entre religions, confréries ou communautés.

Comptant sur le sens des responsabilités des professionnels des médias, le CNRA les exhorte à privilégier des contenus conformes au cadre légal et réglementaire, dans un esprit de respect, de paix et de vivre-ensemble.

RTS