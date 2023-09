Qui va briller dans la Ligue des Champions 2024-2025 selon codepromo.sn ?

La rédaction de codepromo.sn a dévoilé la liste des joueurs et équipes qui pourraient être les stars de la Ligue des Champions 2024-2025.

La Ligue des Champions est le sommet du football européen, et chaque saison, elle nous offre des moments incroyables et des performances inoubliables. Alors, qui va briller dans cette édition de la Ligue des Champions 2023-2024 ? La rédaction de codepromo.sn a étudié de près les équipes et les joueurs, et voici notre liste des favoris pour cette compétition prestigieuse.

Mohamed Salah et Liverpool

Liverpool a remporté la Ligue des Champions en 2019, et Mohamed Salah était l'un des artisans de ce succès. Son talent et sa capacité à marquer des buts cruciaux font de Liverpool une équipe à surveiller de près cette saison.

Vinícius Júnior et le Real de madrid

Vinícius Júnior est l'une des jeunes stars montantes du football mondial. Sa vitesse, sa puissance et son

instinct de buteur en font un joueur à surveiller. Le Real de madrid a également une équipe jeune et talentueuse qui pourrait créer la surprise.

Robert Lewandowski et le FC Barcelone

Robert Lewandowski est l'un des buteurs les plus prolifiques au monde, et le Barca est une équipe

redoutable en Europe. Avec leur expérience et leur qualité, ils sont toujours un adversaire redoutable dans la Ligue des Champions.

Kylian Mbappe et le Paris Saint-Germain

Le génie francais s'est déjà imposé comme l'une des plus grandes stars de la Ligue des Champions, et

avec un effectif talentueux autour de lui, le PSG est un prétendant sérieux au titre cette saison.

Manchester City , le champion en titre

Man City a remporté la Ligue des Champions la saison dernière, et ils ont montré qu'ils avaient l'étoffe

d'un champion. Avec une défense solide et des joueurs clés comme De Briyne, ils sont bien placés pour

défendre leur titre.

En conclusion, la Ligue des Champions 2023-2024 promet d'être une saison passionnante avec de

nombreuses étoiles du football prêtes à briller. Que vous soyez fan de football ou parieur sportif, gardez un œil sur ces joueurs et équipes, car ils pourraient être les protagonistes d'une saison inoubliable.