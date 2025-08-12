Quatre jeunes femmes ont été déférées au parquet de Dakar, poursuivies pour proxénétisme, incitation à la débauche, outrage public à la pudeur et diffusion d’images à caractère pornographique, selon les informations relayées par Libération.

L’affaire a éclaté à la suite d’une enquête de la Sûreté urbaine (SU), déclenchée par la publication sur Facebook d’annonces à caractère sexuel proposant des prestations tarifées. Au cœur du réseau se trouverait R. Barry, désignée comme la principale organisatrice, qui aurait recruté trois autres jeunes femmes pour mener l’activité. Parmi elles, F. Diatir était chargée de répondre aux sollicitations des clients par téléphone.

Les prestations étaient facturées 5 000 FCFA. Une perquisition dans un appartement situé à Ouakam, où les activités se déroulaient, a permis la saisie de nombreux préservatifs, neufs et usagés, ainsi que de plusieurs téléphones portablesutilisés pour gérer les échanges avec la clientèle.

L’enquête est toujours en cours et pourrait permettre de mieux comprendre l’organisation du réseau et d’éventuelles ramifications.