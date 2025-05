Projet de loi relatif à l’hom0sexualité : l’Assemblée nationale ouvre ses portes à Sam Jikko Yi …

Le premier vice-président de l’Assemblée nationale, Dr Ismaila Diallo, a annoncé ce vendredi sur le plateau de la TFM que le mouvement Sam Jikko Yi sera reçu d’ici lundi au Parlement.

Cette rencontre vise à échanger sur le projet de loi relatif à l’homosexualité, une question au cœur des débats sociétaux et politiques au Sénégal.

Cette audience s’inscrit dans une démarche d’écoute et de dialogue entre les représentants du peuple et les mouvements citoyens engagés sur les questions de valeurs et de législation.