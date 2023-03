Procureur Ibrahima Bakhoum: Terroristes Pieds-nickelés

Ça ne vous rappelle rien, cette histoire de « Commando » sur laquelle s’est épanché le Procureur général de Dakar, hier, et que le pouvoir avait déjà tenté de vendre à travers sa presse ? Nous somme sûrs que si. Mais si, mais si voyons ! L’annonce burlesque de l’alors ministre de l’Intérieur, Cheikh Tidiane Sy, qui avait interrompu les programmes de la Télévision nationale vers minuit, le 19 mars(décidément mars est le mois des «complots») pour annoncer la mise en échec d’une tentative de coup d’Etat contre le président Abdoulaye Wade !

Parmi les auteurs de cette tentative de putsch, une certaine Thérèse Faye, à l’époque responsable nationale des élèves et étudiants de l’APR et aujourd’hui directrice générale de l’établissement financier Fongip ! Et voilà que sous le régime du président Macky Sall, un procureur général vient annoncer qu’une dangereuse entreprise de déstabilisation de notre pays, envisagée ou menée par une organisation dénommée le « Commando » — bigre…— a été démantelée. Une organisation subversive dont les membres, des Pieds Nickelés assurément, disposaient en tout et pout tout d’un… viseur (ne riez pas!) acheté au Burkina Faso pour cibler, comme des snipers, des personnalités du régime, de la magistrature, des milieux maraboutiques et de la presse.

On tremble! Voilà donc de dangereux subversifs même pas capables de se procurer un pistolet ou un fusil et qui se rendent à Diaobé ou à Karang pour en chercher. Sans doute qu’ils avaient oublié de faire un crochet à Touba… Mais au fait, au Burkina où ils ont acheté leur viseur, il n’y avait pas de fusils en vente ? Et pourtant, dans ce pays sahélien qui fourmille de djihadistes, ce ne sont pas les armes qui manquent voyons !

Avec donc une centaine de cocktails Molotov ce «Commando » voulait déstabiliser ce pays ! L’impression qui s’impose est que l’on joue avec le feu. Le péril qui guette ce charmant pays ne proviendra pas de l’opposition, mais du pouvoir qui s’exerce à un jeu très dangereux. Jamais sans doute, dans l’histoire du Sénégal, nous n’étions allés aussi loin pour chercher à liquider un parti politique et celui qui l’incarne. Ce n’est apparemment pas l’opposition qui est en passe de détruire ce que le premier président de cette République a construit et que Abdou Diouf s’est évertué à sauvegarder avant de le mettre entre les mains de Me Wade.

C’est-à-dire notre légendaire commune volonté de vivre ensemble et notre démocratie qui sont en train de foutre le camp du fait de manœuvres politiciennes de bas-étage. Aujourd’hui, tout ressortissant de la région Sud du pays serait un potentiel rebelle. Un sentiment de stigmatisation des habitants d’une région qui met en péril la cohésion nationale.

Pour le reste, après donc les épisodes des « forces occultes » venues de Gambie et qui y étaient retournés tranquillement après avoir mis le pays à feu et à sang en mars 2021, celui du « rebelle du MFDC» arrêté en 2022, celui aussi des membres de la « Farce spéciale»… pardon « Force spéciale » qui voulaient commettre des attaques contre des cibles stratégiques et des intérêts français, on nous a sorti l’idée loufoque de l’arrestation d’un “commando” qui envisageait de “tuer” des personnalités de l’Etat, des membres de la magistrature, des personnalités religieuses et des professionnels des médias.

Ça vous fait rigoler ? Un commando, soit dit en passant, chez qui on n’a pas trouvé une seule arme. Ah, si : Un viseur ! Tant pis pour les autres morts dont ce jeune homme nommé Gora Diop écrabouillé par une voiture de nervis. On apprend que leur employeur serait une personnalité influente du Gouvernement. Mais sur cette affaire, curieusement, notre Procureur général ne s’est pas montré disert comme si la mort de l’employé municipal de Bamba Fall était plus importante.

Cherchez l’injustice…

kaccoor bi – le temoin