Proche-Orient : Netanyahou annonce la mort probable d’Ali Khamenei, guide suprême Iranien

Le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou a fait une déclaration fracassante ce samedi lors d’une allocution télévisée très attendue. Selon le chef du gouvernement israélien, il existe de nombreux signes indiquant que le Guide suprême iranien, Ali Khamenei, aurait été tué lors de l’attaque conjointe massive menée par les forces américaines et israéliennes sur le sol iranien.

Benyamin Netanyahou a précisé que l’opération surprise lancée ce matin a permis de détruire le complexe résidentiel et de commandement du dirigeant iranien, situé en plein cœur de Téhéran. Le Premier ministre a martelé devant les caméras que le complexe du tyran Khamenei a été pulvérisé et que les premiers rapports de terrain suggèrent que ce dernier n’aurait pas survécu à l’assaut.

Cette annonce intervient alors que l’Iran a déjà déclenché une riposte de grande envergure contre les intérêts américains et israéliens dans le Golfe. Si la mort d’Ali Khamenei venait à être confirmée officiellement par Téhéran ou par des sources indépendantes, elle marquerait un tournant historique et imprévisible dans le conflit, ouvrant une période d’incertitude totale sur la succession au pouvoir en Iran et sur l’escalade militaire en cours dans toute la région.