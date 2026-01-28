Le procès de Lassana Kanté, responsable de Taxawu Sénégal à Tambacounda, s’ouvre demain jeudi devant le Tribunal des flagrants délits. Il est poursuivi pour des propos jugés offensants à l’encontre du Premier ministre Ousmane Sonko, rapporte Les Échos dans son édition de ce mercredi 28 janvier.

Le journal précise que le prévenu bénéficie du soutien de Khalifa Sall. Ce dernier, accompagné de Pape Madior Diop et de Léopold Mbaye, est arrivé à Tambacounda depuis mardi. Sauf changement de dernière minute, la défense du responsable politique sera assurée par Mes Ndiaye et Ndèye Fatou Sarr. Les avocats tablent sur une relaxe à l’issue de l’audience.