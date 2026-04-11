Le verdict est tombé dans le long bras de fer opposant l’homme d’affaires Moustapha Tall à la Société Générale Sénégal (ex-SGBS). La banque, ainsi que ses responsables poursuivis pour « escroquerie au jugement », ont été « purement et simplement relaxés », rapporte Les Échos.

La même source ajoute que le tribunal a également rejeté les demandes de réparation formulées par les deux parties. Moustapha Tall, qui réclamait 10 milliards de francs CFA en réparation de son préjudice, a été débouté, tout comme l’institution bancaire qui avait introduit une « demande reconventionnelle de 20 milliards ».

Le différend portait sur la saisie, puis la « réalisation de la garantie hypothécaire par expropriation forcée » d’un immeuble appartenant à Moustapha Tall en juin 2015, au prix de 400 millions, rembobine le journal. L’homme d’affaires contestait la légalité de cette opération, affirmant qu’« aucune créance liquide et exigible n’a été établie » au moment de la vente, et accusait la banque d’avoir usé de « manœuvres frauduleuses » pour obtenir l’adjudication.

Pour soutenir ses griefs, il invoquait l’annulation en 2021 (confirmée en 2022) d’une première ordonnance d’injonction de payer portant sur plus de 973 millions. Malgré cette annulation, la SGBS avait engagé une nouvelle procédure pour réclamer la somme de 574 millions, présentée comme le « reliquat de la créance après déduction du prix d’adjudication ». Cette dernière procédure fait d’ailleurs l’objet d’une opposition toujours « pendante devant la Cour d’appel de Dakar », complète le quotidien d’information.