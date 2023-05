Rarement (pour ne pas dire jamais), les Sénégalais n’auront été intéressés par l’article 29 et 30 du Code électoral. Après la condamnation en appel de Ousmane Sonko à 6 mois avec sursis pour diffamation, chacun y est allé de son avis et de son interprétation sur ces deux articles qui, pour le moins, peuvent prêter à confusion.

Pour en avoir l’esprit net sur l’éligibilité ou non d’Ousmane SONKO pour la prochaine élection présidentielle prévue le 25 février 2024, Me Aly KANE a été interrogé par nos confrères de Senegal7 et il a fait une précision de taille. D’après lui, les articles 29 et 30 s’appliquent aux personnes qui ne sont pas encore inscrits sur les listes électorales et non ceux qui le sont déjà à l’instar d’Ousmane SONKO.