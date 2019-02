Présidentielle 2019 : Retour de Wade, tout sur son itinéraire

Le Parti démocratique sénégalais (Pds) compte faire les choses en grand. En effet, à l’occasion du retour de Me Abdoulaye Wade à Dakar, les responsables dudit parti ont tracé tout l’itinéraire par lequel le « Pape du Sopi » va passer, avant d’arriver à la permanence Oumar Lamine Badji.

Après l’accueil à l’aéroport international Blaise Diagne, le cortège empruntera l’autoroute avant de sortir vers Sébikotane. Il fera deux premiers arrêts à Diamniadio et à Bargny. A Rufisque, il empruntera l’avenue Maurice Guèye pour aller vers la gare routière avant de faire cap sur Pikine où un rassemblement est prévu à Bountou Pikine et à la station Edk située non loin du Technopole.

Puis, le cortège de Me Wade ira aux Parcelles-Assainies, à Grand-Yoff, au rond-point Liberté 6, à Mermoz, avant de s’arrêter à la permanence Oumar Lamine Badji où toutes les sections du département de Dakar, les organismes internes, les mouvements de soutien, les partis alliés se sont donné rendez-vous.