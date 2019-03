Présidentielle 2019 : « Issa Sall sera investi candidat du PUR le 08 décembre »

Le comité d’organisation du congrès d’investiture du PUR a fait face à la presse ce mercredi à Dakar. La candidature du Pr Issa Sall comme candidat de ce parti a été confirmé par les membres dudit comité.

« Issa Sall est le candidat du PUR. Il a été choisi légitimement par le bureau politique et validé par le président Serigne Moustapha Sy » la précision est du responsable adjoint chargé des élections, M. Djité. Il met fin ainsi au débat né de l’interprétation des propos du guide moral des Moustachidines, Serigne Moustapha Sy, lors du Gamou aux Champs de Course, invitant son frère Serigne Habib à être son Directeur de campagne à la présidentielle du 24 Février 2019.

A la question de savoir, si le choix de Serigne Moustapha Sy de faire de Serigne Habib Sy son Directeur de campagne, a été validé par le parti, M. Djité, d’indiquer : « Cela c’est juste une volonté du président lorsqu’il décidera que cette volonté soit une réalité, il la soumettra aux instances du parti qui vont en décider. Nous sommes dans un parti politique où il y a une démocratie interne ».

Avant de préciser : « Il faut placer chaque chose dans son contexte. C’est dans un contexte particulier de Ziar qu’il a dit a ses frères qu’il peut aller dormir tranquillement car il pourra mener la campagne à sa place ». Le congrès est prévu le 08 décembre 2019 aux Allés du Centenaire dans la plus grande transparence.

Par ailleurs, les organisateurs ont révélé qu’ils avaient déposé une demande pour organiser leur congrès à Dakar Arena. Mais elle a été refusée. « On ne peut pas ouvrir Arena au pouvoir et le refuser à l’opposition. Il y a un problème de démocratie dans ce pays. On voulait montrer aux sénégalais que notre parti a des militants engagés à qui on ne donne pas des T. shirt et 1000 francs pour venir à notre congrès » a dénoncé le comité d’organisateur du Congrès du PUR.