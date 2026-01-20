Le président de la République de Guinée, Mamadi Doumbouya, a adressé un message de félicitations à son homologue sénégalais, Bassirou Diomaye Faye, à la suite de la victoire du Sénégal à la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2025.

Le Sénégal a été sacré champion d’Afrique à l’issue de la finale disputée le 18 janvier 2026 à Rabat, au Maroc, face à l’équipe nationale du Maroc. Les Lions de la Teranga se sont imposés sur le score de 1 à 0 grâce à un but décisif de Pape Gueye, remportant ainsi leur deuxième titre continental.

Dans son message, le président Mamadi Doumbouya, fraîchement élu président de la République le 17 janvier 2026, a salué cette performance historique du Sénégal, qu’il qualifie de fierté pour toute l’Afrique de l’Ouest.

« Je félicite chaleureusement le peuple frère du Sénégal et son président, Bassirou Diomaye Faye, pour cette belle victoire qui honore tout le continent africain. Le Sénégal a encore démontré la force du travail, de la discipline et de la solidarité », a déclaré le chef de l’État guinéen.

Le président sénégalais, présent à Conakry la veille pour assister à la cérémonie d’investiture du président Doumbouya, a lui aussi exprimé sa gratitude pour ces félicitations venues de la Guinée, pays voisin et frère.

Cette victoire des Lions de la Teranga à la CAN 2025 est célébrée dans toute la sous-région ouest-africaine, symbole d’unité et de réussite pour le football africain.