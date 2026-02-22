Présidence du Fonds spécial de soutien au secteur de l’Énergie : Pr Meïssa Diakhaté remplacé

Par décret du président Bassirou Diomaye Faye, Pr Meïssa Diakhaté a été démis de ses fonctions de président du Conseil d’administration du Fonds spécial de soutien au secteur de l’Énergie. Il est remplacé à ce poste par Mamané Djitte.

Rappelons qu’en juin 2024, Pr Meïssa Diakhaté avait été nommé directeur de cabinet du ministre de l’Énergie, des Mines et du Pétrole. À l’époque, Birame Soulèye Diop avait choisi « un juriste de haute facture, Thièssois comme lui ».

Pr Diakhaté n’etait pas en terrain inconnu puisqu’il avait déjà occupé le même poste lors du premier passage de Ismaïla Madior Fall au ministère de la Justice. Ce choix avait suscité de vives réactions au sein des rangs de Pastef.

Avec cette décision, la direction du Fonds spécial de soutien au secteur de l’Énergie connaît un nouveau leadership sous Mamané Djitte.