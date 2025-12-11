Préparation Mondial 2026 : Un Choc amical États‑Unis – Sénégal le 31 Mai

Un match amical entre les sélections nationales des États‑Unis et du Sénégal est sur le point d’être officialisé, à peine dix jours avant le coup d’envoi de la Coupe du Monde 2026. Ainsi, les deux pays se préparent au Mondial face à face.

Selon plusieurs sources sportives, la rencontre devrait se dérouler le 31 mai prochain sur le sol américain, dans la ville de Charlotte, en Caroline du Nord.

Ce rendez-vous marquerait un premier affrontement historique entre les deux équipes et s’inscrit dans le cadre de la préparation de chacune pour le tournoi mondial, prévu du 11 juin au 19 juillet 2026.

Pour les États‑Unis, il s’agira de finaliser leur mise en route face au champion d’Afrique de 2022 solide, tandis que le Sénégal cherchera à tester ses forces avant d’affronter des équipes de son groupe, dont la France et la Norvège.

Les discussions entre les deux fédérations sont avancées, et l’annonce officielle est attendue dans les prochains jours.

Ce match offrira aux deux camps une occasion précieuse de peaufiner leur stratégie et de jauger leur niveau face à un adversaire tactiquement différent.

Le coup d’envoi de cette rencontre amicale pourrait bien devenir un premier test révélateur avant le grand rendez-vous mondial, suscitant l’intérêt des supporters américains et sénégalais, ainsi que des observateurs internationaux.