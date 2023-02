Préparatifs à la résistance : « Tay La Gueuna Tank » (Ousmane Sonko)

Ousmane Sonko n’a changé d’un iota son discours de Keur Massar où il disait être arrivé au terminus dans le dossier supposé de viol l’opposant à la masseuse Adji Sarr. Et, lors du point de presse mercredi de Yewwi Askan Wi, il a informé sur l’état des préparatifs à la résistance sur toute l’étendue du territoire.

« Pour l’affaire me concernant, tay la gueuna tank, mes propos de Keur Massar sont plus que d’actualité. Tout le monde se prépare, quartier par quartier, maison par maison. Si Macky Sall veut la paix, il l’aura, s’il veut le contraire, il l’aura également, nous sommes prêts à donner don de notre personne », a t-il martelé

Et aux jeunes qui lui sont fidèles, il dira de répondre à ceux qui les taxent de violents ou du genre ‘Koufi dé ya perte (les morts sont perdants) qu’ils n’aiment pas le Sénégal. « Ne les écoutez pas ».

« Nous sommes dos au mur, on aime la paix, mais la paix se cultive. Au Sénégal, on laisse impunément le pouvoir faire tout ce qu’il veut et personne ne pipe mot, mais quand on riposte, on nous taxe de tous les noms, pourtant, nous ne faisons que de la légitime défense ».