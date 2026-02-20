«Prendre le pouvoir sur son nafs » : Les précieux conseils de l’Imam Kanté

Une grande majorité de la communauté musulmane sénégalaise a débuté le Ramadan ce mercredi 18 février 2026. Pour accompagner les fidèles dans cette période de dévotion, l’Imam Ahmadou Makhtar Kanté propose un véritable « mode d’emploi » spirituel et pratique.

Selon l’Imam, ce mois est une opportunité unique : « mois de l’abstinence, mois anniversaire de la descente du Coran, mois du pardon, mois des invocations exaucées ». Il insiste sur le fait que le plus grand profit à en tirer est la Taqwâ (crainte révérencielle), car le jeûne permet de « prendre le pouvoir sur notre nafs », cette âme charnelle qui, laissée à elle-même, « nous incite au mal ».

Résistance et discipline

Le prêcheur souligne que le jeûne est une école de la volonté. En refusant de rompre le pacte d’obéissance sans excuse légale, le croyant renforce sa foi. « Le jeûne nous apprend aussi à résister à l’emprise carcérale de la publicité qui incite à la surconsommation et au superflu », précise-t-il. C’est un moment où les portes du paradis s’ouvrent et où les péchés sont pardonnés, à l’exception des grands péchés (al kabâ-ir) qui exigent une tawba (repentir) sincère.

L’Imam Kanté encourage vivement la reconnexion avec le Coran par la lecture et la méditation. Il rappelle l’importance de deux gestes rituels clés : le Suhûr (collation avant l’aube) qui est une « bénédiction » et donne de l’énergie, ainsi que la rupture du jeûne dès le coucher du soleil, de préférence avec des dattes.

Charité et vigilance finale

Le « mode d’emploi » de l’Imam met en garde contre certains travers. Il exhorte les fidèles à éviter « les pièges de l’ostentation, les méfaits de la langue… la paresse ainsi que du gavage lors de la rupture ». Pour lui, chaque jour doit être vécu comme si c’était le dernier : « Considérons-le comme notre dernier mois de Ramadan ! »

Enfin, il insiste sur l’intensification des efforts durant les dix dernières nuits, qui abritent Laylatul Qadr, et sur la nécessité de la solidarité. « Offrons le repas de rupture ou son prix selon nos moyens », conseille-t-il, avant de rappeler l’obligation de la Zakatul Fitr en fin de mois pour « purifier notre jeûne de ses manquements ».