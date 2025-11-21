Le Premier ministre Ousmane Sonko ouvre la 76ᵉ réunion du Comité des ministres de l’ASECNA

Le Premier ministre Ousmane Sonko a présidé ce vendredi l’ouverture des travaux de la 76ᵉ réunion du Comité des ministres de l’Agence pour la Sécurité de la Navigation Aérienne en Afrique et à Madagascar (ASECNA), réunie à Dakar en session extraordinaire.

Dans son allocution, le Chef du Gouvernement a réaffirmé l’engagement « indéfectible » du Sénégal à soutenir le développement et la sécurisation des infrastructures aéronautiques africaines. Il a rappelé que cette orientation stratégique s’inscrit dans la vision du Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, qui ambitionne une Afrique pleinement souveraine sur la gestion de ses infrastructures critiques.

Ousmane Sonko a également insisté sur la nécessité d’une planification rigoureuse face aux défis contemporains : accélération technologique, impératifs environnementaux et enjeux sécuritaires. Selon lui, ces réalités imposent une gouvernance modernisée et une coopération renforcée au sein des États membres de l’ASECNA.

En tant que pays hôte du siège de l’Agence, le Sénégal « restera un partenaire engagé, loyal et déterminé » à accompagner l’ASECNA dans la mise en œuvre de sa mission stratégique, a assuré le Premier ministre.