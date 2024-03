Premier League des Lions : Les 5 clubs des 6 Sénégalais du championnat anglais jouent tous ce samedi

Comme dans les 5 grands championnats européens, la Premier League anglaise démarre ce samedi les affiches de la 27 journée du championnat. Pour les Lions qui évoluent dans ce championnat, leurs clubs jouent tous ce samedi 2 mars 2024.

Malheureux finaliste en Carabao Cup dimanche dernier contre Liverpool (1-0) et vainqueur de Leeds United (3-2) en FA Cup 28 février passé, Chelsea (11ᵉ, 35 points) du Sénégalais Nicolas Jackson se déplace Brentford (16ᵉ, 25 pts). Avec un match de retard, les protégés de Mauricio Pochettino feront tout pour battre ceux de Thomas Frank. Lors de la précédente journée, Brentford avait été corrigé (4-2) par West Ham. Donc il cherchera renouer aussi avec le succès à domicile face à la formation de Nicolas Jackson. Auteur de 10 buts toutes compétitions confondues avec ses nouvelles couleurs, l’ancien joueur du Casa Sports essayera de faire trembler les filets à nouveau.

Everton (15ᵉ, 25 pts) de Gana Guèye accueille au Goodison Park West Ham (8ᵉ, 39 pts). Sorti sur blessure lors du match nul (1-1) contre Brighton le week-end dernier, le joueur le plus capé de l’histoire des Lions est incertain pour la réception des Hammers. Donc, les Toffees devraient se passer de leur expérimenté milieu de terrain.

Nottingham de Cheikhou Kouyaté ou encore de Moussa Niakhaté et Tottenham de Pape Matar Sarr ils reçoivent leurs adversaires ce samedi. Pour Nottingham (17ᵉ, 24 pts), il défiera le leader Liverpool (60 pts). Auteur de son premier but en PL, Moussa Niakhaté et ses coéquipiers essayeront de créer la surprise face aux coéquipiers de Mohamed Salah.

Pour Tottenham (5ᵉ, 47 points) de Pape Matar Sarr, il accueillera Crystal Palace (13ᵉ, 28 pts). Ce sera dans un derby de Londres que les protégés d’Ange Postecoglou chercheront à enregistrer leur 15ᵉ succès en PL cette saison.

L’autre affiche de ce samedi à laquelle un Lion pourrait participer est l’affiche Fulham (12ᵉ, 32 pts) du Sénégalais Fodé Ballo-Touré contre Brighton (7ᵉ, 39 pts). Après leur victoire (2-1) à l’extérieur du week-end dernier face à Manchester United, les poulains du technicien portugais Marco Silva tenteront d’enchaîner avec un deuxième succès consécutif face à une bonne équipe de Brighton.