Pour vaincre la pauvreté: Les pays africains ont beaucoup d’efforts à faire

Le président sénégalais, Macky Sall a appelé lundi à Dakar, les pays africains à faire plus d’efforts pour accroître les recettes fiscales et vaincre la pauvreté, lors de la conférence internationale sur le développement durable et la dette soutenable. « Nous devons mobiliser nos ressources internes et nous en sommes conscients. Les pays doivent faire de meilleurs efforts pour accroitre les recettes fiscales et faire appel au financement externe en investissements à court et long terme, pour réussir le pari de l’émergence », a dit Macky Sall.



« L’Afrique est en quête d’émergence ou presque, tout reste à construire » sur ce continent, a-t-il déclaré, en présence des présidents Rock Marc Christian Kaboré (Burkina Faso), Mouhamadou Issoufou (Niger), Alassane Ouattara (Côte d’Ivoire), Faure Gnassingbé (Togo), Patrice Talon (Bénin).



Selon Macky Sall, les besoins en investissements de l’Afrique sont estimés à plus de 150 milliards de dollars par an, alors que les ressources que nous y consacrons annuellement sont de 31 milliards de dollars ». Il signale sur l’Aps que « d’ici 2050, la population va doubler pour dépasser le seuil de 2 milliards d’habitants contre 1 milliard 300 aujourd’hui ».

« Pour mettre à profit ce dividende démographique, il nous faut investir, encore investir, toujours investir et beaucoup investir. Il nous faut investir dans l’éducation pour des ressources humaines qualifiées, aptes à satisfaire les besoins du marché, à entreprendre et à créer des activités génératrices d’emplois et de richesses », a-t-il suggéré.