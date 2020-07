Pour « offense et diffamation » : Aliou Sall réclame 1 milliard à Ahmet Aïdara et Bougane

Le procès entre le maire de Guédiawaye Aliou Sall et le journaliste Ahmed Aïdara a été appelé, hier, à la barre du tribunal correctionnel de Dakar.

Selon Les Echos, le petit frère du chef de l’État réclame au célèbre « revueur de presse » de Sen Tv et Zik Fm et à Bougane Guèye Dany, à titre de dommages et intérêts, la somme d’un (1) milliard de Fcfa.

Pour rappel, Aliou Sall avait porté plainte contre Ahmed Aïdara pour « offense et diffamation » à propos de la vente de la mairie de Guédiawaye à Auchan. Aliou Sall avait servi une citation directe au leader du mouvement Guédiawaye Laa Bokk.