Pour échappé à la police un vendeur de chanvre monte sur le toit d’une maison et casse l’ardoise

Un détenue du nom de Alioune B. Mbaye s’est présenté à la barre ce mardi au tribunal des flagrants délits de Dakar, pour répondre des délits de détention de chanvre indien et de destruction de bien appartenant à autrui. Alioune est accusé d’être propriétaire de 13 cornets de chanvre indien lors de son arrestation, face au juge l’accusé nie et déclare ne pas été arrêté avec des cornets.

« Les policiers ne m’ont jamais arrêté avec des cornets, mais avec un seul joint. Nous étions un groupe de jeunes quand les policiers ont fait irruption nous nous sommes tous dispersés », a-t-il raconté au juge. Interpellé sur les 13 cornets que les policiers auraient ramassés en le poursuivant, Alioune B. Mbaye d’insister sur les contrevérités inscrites sur procès verbal d’enquête. « Les cornets ne m’appartiennent pas. On m’a arrêté avec 5 autres personnes et les autres ont pris la fuite. Les policiers n’ont trouvé qu’un joint dans ma poche », a-t-il répondu.

Sur la destruction de bien appartement à autrui, le mis en cause domicilié à Yoff dira avoir cassé une ardoise du toit d’une maison lors de sa fuite.

« Je suis monté sur le toit d’une demeure lorsque je courais et j’ai cassé par inadvertance une ardoise. J’ai marché dessus en voulant fuir et malheureusement ça a cassé », a confié Alioune B. Mbaye. Pour le parquet, le jeune homme est un dealer qui s’est fait prendre et cherche à se tirer d’affaire. Le maître des poursuites a demandé à ce qu’on lui applique la loi pénale dans toute sa rigueur et de le condamner à la peine qui plaira au tribunal.

Dans sa plaidoirie, la défense assurée par Me Abdoulaye Tall a démonté les accusations retenues contre son client.« Il a été chargé d’être propriétaire des cornets alors qu’il vous dit clairement qu’il n’avait qu’un joint par devers lui, pourquoi vouloir le faire payer pour une chose qu’il n’a pas faite. Pour ce qui concerne la destruction de bien appartenant à autrui, le propriétaire de la maison où l’ardoise a été cassée n’a pas porté plainte et ne le poursuit pas, c’est pourquoi je demande à ce que vous lui faites une application bienveillante de la loi pénale », a déclaré l’avocat.