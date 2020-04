Port obligatoire de masque : Voici les instructions données aux commissaires de police

La Direction de la sécurité publique, suite à l’arrêté ministériel sur le port obligatoire du masque, effectif depuis ce lundi 20 avril 2020, a donné instruction aux commissaires centraux, urbains et spéciaux, de « prendre toutes les dispositions utiles » pour l’application de la nouvelle mesure, dans les endroits expressément énumérés.



Ainsi, « Tout manquement à la présente prescription doit faire l’objet d’une sanction pénale », lit-on dans la note dans laquelle il a notamment été instruit aux forces de police de mener des « opérations coup de poing » régulières au niveau des marchés, des moyens de transport, des lieux d’embarquement et de commerces, etc.

La Direction de la sécurité publique exhorte également ses services respectifs à « se conformer au port obligatoire de masque, et de prendre toutes les précautions utiles à l’occasion des opérations de contrôle, en intégrant les consignes nécessaires édictées par le ministère de la Santé et de l’action sociale ».

Les diligences et difficultés rencontrées devront être remontées à la hiérarchie, quotidiennement, précise la note parcourue par Seneweb et signée Abdoul Wahab Sall