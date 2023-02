Le président de coalition Pastef-Les Patriotes était en visite de coutoisie, ce matin, à la mairie de Guédiéwaye, dans la grande banlieue dakaroise. Face du conseil municipal de la ville dirigée par Ahmeth Aïdara, Ousmane Sonko a regretté le fait que cette ville qui regroupe 5 communes n’ait pas l’opportunité d’avoir plus que 2 milliards là où la mairie de Dakar dirigée par leur camarade Barthélkémy Dias bénéficie de 53 milliards de F CFA.

Ousmane Sonko a trouvé une nouvelle stratégie pour communiquer avec ses alliés et colégues maires du Sénégal. Après la mairie de Patte d’Oie dirigée par Maïmouna Dièye, la responsable des femmes Pastef, Khadidja Mahécor Diouf de Golf, c’est au tour de Ahmeth Aïdara de recevoir l’opposant politique le plus courru du moment. Et, l’hote du jour comme le maitre des lieux ont été ponctuels. Face aux conseillers municipaux de la commune de Guédiéwaye, Ousmane Sonko a décidé de partager son expérience avec Ahmeth Aïdara. Et c’est pour, d’abord, regertter le fait qu’une ville aussi importante que Guédiéwaye ne puisse pas disposer de fonds de roulement supérieurs à 5