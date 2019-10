Longtemps oubliés des politiques nationales, les éleveurs du Sénégal sont en train de se faire entendre des autorités étatiques. Avec leur mouvement politique, Convergence des éleveurs Républicains, ils ont décidé de s’organiser pour parler d’une seule voix. Et faire entendre leurs doléances. Avec leur président, Aliou Demba Sow, ils se sont invités à Tassette, à l’installation de la Coordination de la Convergence des Républicains de Tassette pour plaider leurs causes.

Des femmes, des hommes, des jeunes et moins jeunes. Ce Samedi, ils étaient des dizaines de peuls à avoir pris d’assaut la maison des jeunes de Tassette, dans la région de Thiès. Venus de toute la commune, et au delà, ces dizaines de bergers, vêtus de leurs beaux boubous, sont venus répondre à l’invitation du député Aliou Demba SOW, le patron de la Convergence des éleveurs républicains, un mouvement politique tout acquis à la cause du président Macky Sall. Natifs de la région, pour la plupart, ces éleveurs ont choisi le maire de Tassette, Mamadou Thiaw, pour être le parrain de leur rencontre de ce samedi.

Contrairement au reste du pays, où on a constaté une léthargie dans les activités politiques du parti au pouvoir, à Thiès, les populations continuent la mobilisation. « Comme dans le passé, lorsque nous avons vendu nos bœufs pour rassembler les 50 millions nécessaires pour la caution du président Macky Sall, nous serons toujours à ses côtés pour la réalisation de ses projets« , a déclaré le patron de la Convergence des Éleveurs Républicains. Pour cet homme qui préside aux destinées de ce mouvement, « si le fait de criminaliser les vols de bétails est un acte, du chef de l’Etat, à magnifier, le gouvernement doit aller au delà. «

Pour cela, une assise de l’élevage doit se tenir afin que les éleveurs puissent faire étalage de leurs doléances. Et ces besoins, que veut régler le président de la Convergence des Eleveurs Républicains, ont pour noms manque de pâturage, vols de bétails, manque de terrains arables où les éleveurs pourront, sans risque de nuire, s’adonner à leur métier. Pour le député Aliou Demba SOW, la mise à disposition des éleveurs de zones silvo-pastorales -ranch- permettra de décanter de les situations conflictuelles qui rendent difficile la cohabitation entre ces deux voisins -agriculteurs et éleveurs- qui aspirent à vivre en paix.