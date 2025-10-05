Politique : Jël liñu moom/ les nationalistes prône l’autonomisation des femmes

Le mouvement national des femmes du parti “Jël liñu moom”/ les nationalistes du député Tahirou Sarr ont tenu une rencontre ce week-end à la Patte d’Oie. Une occasion pour Mme Awa Diarra Diallo, la présidente des femmes nationalistes, à ses côtés la vice-présidente, Kiné Linguére Diop et la présidente de la Commission des finances Dieumbe Sy Tall, de procéder à l’installation du nouveau bureau de la section des femmes mais aussi, de revenir sur les idéologies du parti avant d’inviter les femmes à être autonomes et indépendantes.

“Si les femmes sont autonomes et indépendantes financièrement, la paix va forcément régner dans les foyers. Dans nos maisons nous subissons des choses que nous n’étalerons jamais dans la place publique. C’est vrai que nos hommes sont extraordinaires mais, ce sont nous les femmes qui avons la charge de nous occuper des foyers. Et dans notre politique, au sein de notre parti, nous faisons en sorte que les femmes soient autonomes et indépendantes. C’est pourquoi je suis heureuse de cette réunion de prise de contact d’aujourd’hui”, a indiqué Awa Diarra Diallo, présidente du mouvement national des femmes de “Jël liñu moom”/ les nationalistes.

Cette rencontre a aussi permis à ces femmes nationalistes de la Patte d’Oie d’échanger avec leurs camarades des statuts du parti, du rôle qu’elles ont à jouer pour la massification du parti. Dans leur prise de parole, les femmes ont exprimé leurs motivations à l’adhésion au parti, de la régularisation des étrangers vivant au Sénégal et des perspectives.

A la fin de la cérémonie,la présidente nationale a offert une somme de 200 mille francs aux femmes pour servir fonds de caisse en vue de faciliter le demarrage des cotisations mensuelles destinées à financer les activités du parti.