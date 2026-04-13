Polémique au concert Mia Guisse : Mame Mactar Guèye “solale na yeuré” Ouly

Le concert de Mia Guissé, tenu le samedi 11 avril 2026, a déclenché une tempête sur les réseaux sociaux. En effet, la tenue portée par la jeune chanteuse Ouly, invitée sur scène, a créé une vive polémique. Des internautes ont interpellé le vice-président de l’ONG JAMRA, Mame Mactar Guèye, interprétant ce t-shirt comme étant aux couleurs LGBT. Face à cette polémique, Mame Mactar Guèye a pris la parole pour mettre fin aux spéculations.

Dans une publication en ligne, il a indiqué avoir été saisi par plusieurs internautes au sujet de ce visuel jugé ambigu. L’organisation a donc décidé de procéder à une analyse approfondie du t-shirt en question, confiée à un infographiste. « Comme vous l’avez souhaité, le t-shirt supposé être aux couleurs LGBT, porté par cette chanteuse au concert de Mia Guissé, a été passé au crible par l’infographiste de JAMRA », a-t-il déclaré.

Mame Mactar Guèye a conclu que, d’après les résultats de l’analyse, la chanteuse ne porte pas un t-shirt LGBT mais un t-shirt aux couleurs du drapeau du Sénégal. « Le t-shirt porté par cette chanteuse est composé des trois (03) couleurs du drapeau du Sénégal : le vert, le jaune et le rouge. Alors qu’un t-shirt LGBT est constitué de six (06) couleurs : rouge, saumon, jaune, vert, bleu, mauve ».

Il précise qu’elle ne porte pas un drapeau du Sénégal en tant que tel, certes, mais un t-shirt composé des couleurs du drapeau sénégalais. « La nuance est importante », souligne-t-il.

Et qu’« il ne s’agit aucunement d’un t-shirt LGBT, condamné par la nouvelle loi anti-gordjigène qui bannit toutes formes d’apologie favorables aux “woubis !” », déclare le défenseur des valeurs morales et religieuses.