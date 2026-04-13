Plus d’un milliard FCfa volé à UBA – Le 4ème suspect arrêté à Keur Ayib

Un quatrième suspect vient d’être arrêté dans l’enquête sur la soustraction frauduleuse de 1,143 milliard de francs CFA de comptes domiciliés à UBA Sénégal. Il s’agit de H. T. Diallo.

Libération, qui donne l’information, rapporte que ce dernier a été appréhendé à Keur Ayib. «Il voulait manifestement quitter le pays», croit savoir le journal.

«Se disant commerçant demeurant à Kaolack, il est le propriétaire de deux sociétés, ‘Ets Diallo H. T.’ et ‘Barkiny purchasing center Suarl’, qui disposaient de comptes à UBA. Des cartes liées à ces deux entités ont servi à effectuer plusieurs retraits dans des Gab, situés principalement à Thiès», signale le quotidien d’information.

Dans le cadre de leurs investigations, les enquêteurs ont recensé 3421 retraits frauduleux concernant UBA Sénégal. La banque nigériane a été également touchée, manifestement par le même réseau, au Liberia, en Guinée, en Côte d’Ivoire, au Burkina Faso, au Togo, au Mali, au Kenya, en Tanzanie et en RDC.

Les trois suspects déjà arrêtés tentaient de fuir le territoire sénégalais.