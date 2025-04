Un panel régional sur la planification familiale s’est tenu à la direction régionale de la santé de Kaffrine, organisé par la Direction de la Santé de la Mère et de l’Enfant (DSME), en partenariat avec l’ADEMAS et le Service National de l’Éducation, de l’Information Sanitaire et Sociale. Cette rencontre a réuni leaders religieux, jeunes, éducateurs, relais communautaires, badianu gokh, élus locaux et professionnels de santé.

Denise Ndour, de la DSME, a souligné l’importance de la planification familiale pour réduire la mortalité maternelle, infantile et juvénile. Elle repose sur trois axes : l’espacement des naissances (deux ans après un accouchement normal, trois ans après une césarienne), la prise en charge de l’infertilité et la gestion des infections sexuellement transmissibles, dont le VIH/sida. « Il ne s’agit pas de limiter les naissances, mais de les gérer pour préserver la santé de la mère et de l’enfant », a-t-elle clarifié. L’objectif du plan national 2024-2028 est de porter le taux de prévalence contraceptive de 25,6 % à 46 %, nécessitant l’engagement de tous les secteurs.

Seydou Nourou Koïta, d’ADEMAS, a mis l’accent sur la finalisation des plans d’action régionaux à travers ces panels, soulignant l’importance de la concertation avec les acteurs de terrain. Mame Léna Ndao, du Service National de l’Éducation, a insisté sur le rôle de la communication pour lever les barrières socioculturelles, plaidant pour une collaboration étroite avec les leaders d’opinion.

Les participants se sont engagés à soutenir la stratégie nationale, convaincus que la santé maternelle et infantile est une responsabilité collective