PL: Sadio et Liverpool face à Burnley pour rompre une disette de 4 matchs sans victoire

Liverpool accueille Burnley pour le compte de la 18e journée du championnat anglais. La victoire sera obligatoire pour Sadio Mané et ses coéquipiers qui devront se libérer de la pression exercée par Manchester City et Manchester United, après leurs succès respectifs sur Aston Villa et Fulham.

Face à Burnley ce soir à Andfield, les Reds n’auront pas droit à l’erreur. Liverpool doit se ressaisir pour que ses concurrents pour le titre n’échappent au classement. Alors que les hommes de Klopp avaient fait le break fin 2020 en tête du championnat, ils ont traversé une zone de turbulences qui les a fait reculer au classement.

Liverpool dans le dur

Battu par Southampton (1-0) lors de la précédente journée, Liverpool est désormais sur 4 matchs sans victoire et n’a pas marqué lors de trois rencontres consécutifs. Une première en championnat depuis 2005.

La tâche sera pas trop difficile. Burnley est premier non-relégable du championnat et reste sur deux défaites de rang en Premier League. L’équipe de Sean Dyche peine offensivement, avec seulement 9 buts marqués en 17 matchs cette saison.