Pirogue disparue en mer: La cause et l’origine du départ forcé à Diogo dévoilés par Kewoulo

Les habitants des villages de Diogo, Khonk Yoye et Darou Ndiaye, localités situées dans la commune de Darou Khoudoss, département de Tivaouane, sont plongées depuis plusieurs semaines dans une profonde angoisse. Pour cause, une pirogue partie des cotes gambiennes et transportant des candidats à l’immigration irrégulière, parmi lesquels, des natifs des villages précités, a disparue et est sans nouvelle depuis le 5 décembre 2025 dernier.

Les parents et amis qui attendent depuis plusieurs semaines le retour ou la moindre nouvelle des désormais portés disparus, ont brisé le silence et vider le mal et la tristesse qui les rongent depuis plusieurs semaines au micro de Kewoulo. Ils soutiennent que les candidats seraient parti dans la plus grande discrétion sans préciser leur vraie destination. Pis, ils déclarent que ce désir ardent de recherche de meilleures conditions de vie est lié aux difficiles conditions de travail souvent sanctionnées par de maigres revenus, à la pauvreté et au manque d’emploi.

Cette disparition qui devient de plus en plus inquiétante et stressante pour les parents et amis a poussé les autorités religieuses et coutumières des village concernés à se mobiliser fortement autour des familles en détresse à travers des séances de prières collectives dans l’espoir d’un dénouement heureux.

Cette situation de malheur remet une nouvelle fois en lumière les nombreux départ des jeunes et des femmes et les risques liés à la migration irrégulière dans cette zone fortement impactée malgré les campagnes de sensibilisation menées par les autorités et les organisations de la société civile. Si des solutions durables capables de freiner ce phénomène qui pousse la crème de l’Afrique à tenter la traversée maritime malgré les nombreux risques et périls et les milliers de morts dénombrés chaque année, le chômage, la précarité et l’attrait d’un avenir espérer en Europe, restent les principales causes désignées.