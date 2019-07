C’est un terrible drame qui est arrivé à la star ivoirienne, Eudoxie Yao. Invitée à se produire en spectacle dans des petites boites de nuit parisiennes, la dame aux formes généreuses a été approchée par un homme qui l’hébergeait dans la capitale française. Et ce dernier qui lui gardait aussi son argent aurait nourri l’ambition de coucher avec elle. Comme la fille ne s’est pas laissée faire, l’affaire a fini en agression physique. Et Ibrahima Koné est en garde à vue pour agression et coups et blessures volontaires.

Eudoxie Yao est à Paris depuis le 21 juin dernier. Et ce qui était programmé comme l’exécution du calendrier d’une artiste a fini par devenir une agression physique motivée par des dessins sexuels non assouvis. Et la star ivoirienne du showbizz actuellement est internée à l’hôpital parisien tandis que Ibrahima Koné, alias IB, son agresseur sera présenté demain au procureur de la République pour répondre des délits de coups et blessures volontaires. A en croire des témoignages recueillis par Kewoulo auprès des membres la diaspora ivoirienne, c’est un certain Mike Le Bosso, promoteur ivoirien ayant pignon sur rue à Paris, qui a fait venir la miss Bobaraba, le 21 Juin dernier. Et Mike devait, en tant que promoteur, prendre des dividendes sur les recettes de la star ivoirienne.

Avant de faire venir Eudoxie Yao, Mike Le Bosso avait pris contact avec un certain Ibrahima Koné marié et père de famille réside à Rouen et dispose d’un appartement qu’il met souvent en location à Paris. Alors qu’il s’étaient entendus sur la somme de 900 euros que Mike Le Bosso devait payer à l’arrivée de Eudoxie, le propriétaire du logement a changé les règles du jeu la veille de l’arrivée de la star ivoirienne, en demandant à Mike de payer intégralement la location avant l’arrivée de la bimbo. « A ce moment-là Eudoxie était déjà en préparation. Et je lui ai demandé de payer son billet que je devais lui rembourser une fois qu’elle sera là. » A déclaré Mike Le Bosso.

C’est ainsi qu’une fois arrivée en France, Eudoxie Yao et Mike Le Bosso ont entamé leur tournée européenne qui les conduira d’abord à Nantes, ensuite à Turin en Italie. Revenus en France, Eudoxie Yao et Mike Le Bosso se sont installés dans l’appartement mis à leur disposition par IB. Mais, alors que le duo est à Paris et exécutait les contrats, Eudoxie avait commencé, peu à peu, à se méfier de son promoteur. De bienfaiteur, Mike Le Bosso est devenu gênant pour Eudoxie Yao qui a fini par dire qu’elle n’avait plus confiance en son promoteur. Et c’est pour mieux se rapprocher de son bailleur. « Alors qu’elle m’a fait croire qu’elle était partie habiter chez une amie à Paris, Eudoxie est revenue à l’appartement où elle est presque tout le temps avec IB« , a déclaré Mike Le Bosso. C’est de cette manière qu’elle s’est attachée à Ibrahima Koné qui est devenu, presque, son promoteur. Et aussi son ange gardien au point de lui confier son argent.

A en croire Eudoxie Yao, Ibrahima Koné, le propriétaire du logement avait des visées sexuelles sur elle. « Depuis qu’il m’a vu, il est devenu collant. Moi je le prenais pour un père alors que lui voulait coucher avec moi. Quand il m’a fait des avances j’ai refusé et depuis il refuse de me remettre mon argent. » A déclaré la star ivoirienne. Ce mercredi, Eudoxie Yao avait appris que son fils venait d’obtenir son BEPC, Brevet de fin d’étude en Côte d’Ivoire, et elle voulait faire des courses pour ce dernier. Comme elle n’avait pas de liquidités sur elle, elle est allée vers Ibrahima Koné pour récupérer ses sous. Et c’est là que Ibrahima Koné lui a fait savoir que l’argent qu’elle lui avait confié avait été dépensé.

« Il m’a dit que mon argent a été dépensé pour ma nourriture et mes courses, alors que tout ça devait être à la charge de mon promoteur. » S’est offusquée Eudoxie Yao. Comme Ibrahima Koné refusait de lui remettre son argent, Eudoxie Yao a décidé de faire un Facebook Live pour dénoncer son logeur. C’est ce direct d’Eudoxie Yao, le dénonçant sur le réseau social, -ce sont des milliers de personnes qui suivent la bimbo ivoirienne- qui a irrité Ibrahima Koné. Alors qu’ils attendaient la police que IB avait pourtant appelé pour faire expulser la miss Bobaraba, Ibrahima Koné a pété les plombs et est venu tabasser la fille en direct devant des milliers de followers de la bimbo. Arrivés dans l’appartement, les policiers ont aussitôt interpellé Ibrahima Koné tandis que Eudoxie Yao est acheminée dans un hôpital parisien.