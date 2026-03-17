Pénurie de sang : Le CNTS alerte et lance un appel à la solidarité

Le Centre National de Transfusion Sanguine (CNTS) lance un appel pressant à la population sénégalaise pour pallier la pénurie de sang qui frappe le pays. Le CNTS indique que les réserves de sang sont actuellement très faibles, en raison notamment de la baisse des dons observée durant les périodes de Ramadan et de Carême, alors que les besoins des hôpitaux restent urgents.

Le CNTS invite toutes les personnes en bonne santé à venir donner de leur sang pour sauver des vies. Pour faciliter les dons, le centre sera exceptionnellement ouvert ce mardi et demain mercredi, après la rupture du jeûne, jusqu’à 23 h.

“Le sang se donne, il ne se fabrique pas”, rappelle le CNTS, soulignant l’importance de la solidarité et de la générosité de la population pour répondre aux besoins des patients.