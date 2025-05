Pénurie de carburant: La pêche artisanale perturbée dans les îles du Saloum, Joal et Mbour

La pêche artisanale, poumon économique de nombreuses localités du littoral sénégalais, est gravement perturbée par une pénurie persistante de carburant. À Djifère, Mbour, Joal, Kafounetine, Bambougar, Diogane et dans les îles du Delta du Saloum, de nombreuses pirogues motorisées sont clouées au quai, incapables de prendre la mer, faute de gasoil.

Sur les quais de Djifère, comme de Bambougar, l’ambiance est morose. « Cela fait plus d’une semaine que nous n’avons pas pu aller en mer », se désole Abdou khadre Sarr, pêcheur depuis plus de vingt ans. « Le gasoil est introuvable ou vendu à des prix exorbitants. » Ce carburant, essentiel pour les longues sorties en mer, est devenu rare dans la plupart des points d’approvisionnement traditionnels.

Le constat est similaire à Mbour et Joal, où des centaines de pirogues sont immobilisées. Les mareyeurs peinent à s’approvisionner en produits halieutiques, provoquant une flambée des prix sur les marchés locaux. « Sans carburant, il n’y a pas de poisson. Et sans poisson, c’est toute la chaîne qui s’effondre : pêcheurs, vendeuses, transformateurs… », explique Gnilane Diouf, transformatrice de poisson à Joal.

Dans les îles du Saloum, où l’isolement rend l’approvisionnement encore plus complexe, la situation est particulièrement critique. « Ici, nous dépendons du carburant pour tout, même pour se rendre à l’hôpital pour nos besoins en soins médicaux et autres activités marchandes à Sokone ou à Foundiougne», témoigne un habitant de l’île de Diogane. « La pêche est notre seule source de revenu. Cette pénurie met en péril notre survie. »

Selon des sources locales, cette rupture d’approvisionnement serait due à des problèmes logistiques liés à la distribution du carburant, mais aussi à la hausse des prix sur le marché international. Les autorités, interpellées à plusieurs reprises, peinent pour l’instant à proposer une solution durable.

Des organisations de pêcheurs et des acteurs de la société civile appellent à une réaction urgente du gouvernement. « Il faut des mesures immédiates pour garantir un accès régulier et abordable au carburant dans les zones de pêche », insiste le président d’une coopérative de pêcheurs de Joal.

Face à cette crise, c’est tout un pan de l’économie locale qui vacille, mettant en lumière la vulnérabilité du secteur de la pêche artisanale et la nécessité d’investissements structurels pour garantir sa résilience.

Lamine Diouf Castro Patriote engagé.