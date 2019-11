Pédophilie / Rufisque : Un talibé violé dans un bâtiment en construction

Le talibé A. Diop aurait été violé, ce vendredi, au quartier Gabon sis à Rufisque. Les faits se sont déroulés dans un bâtiment en construction. Le témoin oculaire, Amadou Diop raconte : « L’enfant est sorti de la maison en chantier tout en larmes. Je lui ai demandé ce qui n’allait pas. C’est sur ces entrefaites, qu’il m’a confié que c’est le monsieur à l’intérieur qui a couché avec lui. Tout à coup, j’ai vu un gars qui tentait de prendre la poudre d’escampette par derrière. Avec l’aide de quelques personnes, nous avons pu l’arrêter ».

Actuellement, le mis en cause âgée entre 27 et 30 ans est entre les mains de la police. Laquelle est toujours sur les lieux pour poursuivre son enquête, selon Amadou Diop intervenu sur la Rfm.

Si les faits sont avérés, l’individu risque d’être poursuivi pour pédophilie et acte contre nature