Passage à tabac filmé : 2 élèves déférés au parquet de Fatick

Ces dernières 24h, une vidéo est devenue virale sur les réseaux sociaux. On y voit un élève en classe de 4ème s’en prendre à un de ses camarades devant le regard coupable d’un autre jeune qui a filmé la scène sans secourir le garçon en train d’être malmené.

Selon Le Soleil qui donne l’information, les faits remontent au 22 avril dernier et se sont déroulés dans la commune de Karang-Poste, dans le département de Foundiougne. En réalité, il s’agit d’un règlement de compte entre jeunes.

La vidéo montre le jeune M. L. Sankaré brutalisé, battu et plaqué au sol par son camarade du nom d’I. Dramé, à l’école 1 de ladite localité, devant le regard coupable de B. Guèye, qui a immortalisé la scène.

L’élève en question à été suspendu par son école. Mais, apparemment, cette décision n’était pas suffisante aux yeux des parents de la victime qui ont déposé une plainte.

L’auteur de la vidéo et le présumé mis en cause ont été arrêtés et placés en position de garde-à-vue avant d’être déférés au parquet de Fatick. Ils seront jugés le 6 mai prochain.

Ces deux jeunes sont respectivement poursuivis pour diffusion d’images à caractère personnel au préjudice de M. L. Sankaré et coups et blessures volontaires.