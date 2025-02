Parti socialiste (Ps) : Des militants réclament la démission d’Aminata Mbengue Ndiaye

La crise qui secoue le Parti Socialiste (PS) semble prendre une tournure décisive. En effet, des militants du parti dénoncent le leadership « défaillant » de la Secrétaire générale intérimaire, Aminata Mbengue Ndiaye. Le communiqué exploité par Sud Quotidien, affirme que cette sortie est un ultimatum et un appel non seulement à la démission immédiate de la responsable actuelle mais également à une refondation structurelle et organisationnelle du parti pour redynamiser ses bases.

Selon la note signée par Amadou Sow, président de la Commission décentralisation et relations extérieures, la direction actuelle du PS est « inefficace. » « Depuis sa nomination à la tête du parti, Mme Ndiaye a échoué à impulser un renouveau nécessaire à l’organisation et au fonctionnement du PS. Malgré la tenue de deux séminaires de réflexion, les recommandations formulées n’ont jamais été appliquées », fustige le document.

À en croire ce dernier, l’absence prolongée de Aminata Mbengue Ndiaye, qui séjourne régulièrement à l’étranger, et l’absence d’un adjoint au sein du bureau national ont conduit à une paralysie des activités du PS.

« Les résultats électoraux viennent renforcer cette analyse critique. Lors des récentes élections législatives, le PS n’a décroché qu’un seul siège, un score perçu comme un échec majeur pour un parti historique du paysage politique sénégalais. . Par ailleurs, la jeunesse, pourtant moteur de renouveau, se sent délaissée et marginalisée, aggravant la démobilisation de la base militante », déplore Amadou Sow.

Face à ce constat, les militants demandent une refonte complète du leadership du parti, avec la mise en place d’une nouvelle direction inclusive et dynamique. »

Cette nouvelle gouvernance devrait, selon les militants du PS permettre « une mobilisation renforcée de la jeunesse et une stratégie de communication transparente pour regagner la confiance des citoyens. »

Dans ce cadre, les signataires appellent à l’organisation d’une tournée nationale, afin de renouer les liens avec les militants et redynamiser les bases locales. Ils insistent (les militants) sur la nécessité de permettre au parti de se reconstruire et de se réadapter aux défis politiques et sociaux contemporains.