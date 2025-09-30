Le diplomate Pape Mada Ndour s’est exprimé sur l’affaire concernant Madiambal Diagne, visé par un mandat d’arrêt international. Il renseigne que le passeport du fugitif n’est plus valable pour lui mettre de rentrer au Sénégal en toute liberté.

« Madiambal Diagne ne peut plus rentrer au bercail comme un Sénégalais digne. Il est sorti comme un lâche et il reviendra dans des conditions encore pires, puisqu’il y a un mandat d’arrêt international. Interpol a été saisi. À partir de maintenant, s’il se présente à l’aéroport pour rentrer, les policiers vont l’arrêter », a-t-il déclaré.

Selon l’ancien directeur de cabinet du président Diomaye Faye, « dorénavant, c’est un fugitif qu’il faut considérer comme tel. Il sera traité comme un détenu dès son arrestation et sera menotté ».

Le responsable de Pastef estime par ailleurs que Madiambal Diagne pourrait ne plus être en France, pays qu’il avait annoncé comme lieu de séjour. « Une fois en France, il est facile de se déplacer vers un autre pays. Qu’on le cherche à Taïwan ou en Thaïlande », a-t-il ajouté sur 2ATV.

Pape Mada insiste : « Il ne peut plus revenir au Sénégal en liberté. Aujourd’hui, s’il se présente à l’aéroport pour embarquer, il sera arrêté, menotté. Il n’a pas un laisser-passer, mais un mandat d’arrêt international. Son passeport n’est plus valable et tous ses identifiants ont été signalés. »