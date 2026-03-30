Pakao Tourécounda : Le GIE Fandema Kafo doté d’un siège pour booster l’économie locale

Le village de Pakao Tourécounda a vécu, ce 29 mars 2026, un moment fort avec l’inauguration officielle du siège du GIE Fandema Kafo, une infrastructure financée par le Projet de Développement Économique de la Casamance (PDEC). Cette réalisation marque une étape importante dans la promotion du développement économique local et de l’entrepreneuriat communautaire.

La cérémonie, empreinte de solennité et d’espoir, a réuni autorités locales, populations et acteurs du développement autour d’une ambition commune : renforcer l’autonomie économique des communautés rurales.

Prenant la parole, le coordonnateur du GIE, Souleymane Touré, a salué un projet structurant. Selon lui, le GIE Fandema Kafo constitue un véritable levier d’opportunités pour les femmes, les jeunes et l’ensemble des producteurs. Il a souligné que cette initiative incarne une vision tournée vers une agriculture moderne, durable et créatrice de valeur, capable de