Ouverture des frontières aériennes le 15 juillet: l’AIBD prêt pour la reprise selon le ministre Alioune Sarr

Loin des affirmations optimistes du ministre de la Santé et de l’Action sociale, la pandémie du Coronavirus ne connait pas une décrue. Et elle semble s’aggraver comme le montrent les chiffres publiés par son service, samedi 15 juin dernier avec 4 décès, 145 cas confirmés constituant un record dont 99 contacts et 19 issus de la transmission communautaire et 27 cas importés.

Pour dire que la maladie marque un rebond surtout avec un reflux de cas importés, alors que les vols n’ont pas repris officiellement.

Toutefois, le ministre du Tourisme et des Transports Aériens informe que l’Aéroport international de Blaise Diagne (AIBD) est prêt pour la reprise des vols sous-régionaux et intercontinentaux le 15 juillet 2020:

» J’ai instruit mes équipes, ce 10 juillet 2020, de procéder à une dernière visite d’inspection et de contrôle de l’aéroport international AIBD, avant l’ouverture des frontières aériennes prévue le 15 juillet. La mission consiste à s’assurer de la mise en œuvre effective par les différentes parties prenantes, des dispositions du Protocole sanitaire, pour limiter les risques de contamination et de propagation de la COVID-19« , a indiqué le ministre Alioune Sarr dans un communiqué.

L’autorité invite les passagers et tous les usagers de la plate-forme aéroportuaire, au strict respect de ces instructions, dans les aérogares, dans les espaces d’embarquement et dans les aéronefs.