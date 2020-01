Incroyable mais vrai ! Une triste histoire d’abandon de bébé défraie la chronique dans la commune de Oussouye. En effet, les éléments de la gendarmerie ont découvert un nouveau-né vivant qui a été abandonné par sa mère dans les buissons depuis le 30 décembre 2019.

Présentement en observation au district sanitaire d’Oussouye, sa maman de 27 ans qui a avoué son acte sous la pression des enquêteurs de la gendarmerie, a été déférée devant le procureur de la République. A en croire des informations recoupées par Kewoulo, c’est dans la nuit du 30 décembre, qu’une fille âgée de 26 ans a accouché un enfant de sexe féminin puis l’a jeté dans la forêt de Mlomp.

C’est ce 06 janvier que l’enfant a été miraculeusement retrouvé en vie par des habitants du village au lieu où il avait été abandonné par sa mère. La jeune fille a été appréhendé par les éléments de la gendarmerie nationale d’Oussouye puis déférée au parquet. Selon Yaya Bodian, un habitant du village de Mlomp, « elle a accouché au cours de la nuit là et depuis lors on avait pas vu son bébé et les parents inquiets ont amené l’affaire en justice« . Actuellement l’enquête suit son cours en espérant que la fillette reste en vie.