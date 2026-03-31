Ousmane Sonko met en garde contre la banalisation de l’homosexualité

Le Premier ministre a présidé, lundi à Diamniadio, la cérémonie de clôture des assises nationales des Daaras, marquée par un discours aux accents à la fois sociaux, économiques et culturels. Revenant sur la polémique autour de l’homosexualité, il a mis en garde contre ce qu’il considère comme une banalisation du phénomène, susceptible, selon lui, d’affaiblir la lutte engagée.

Dans son intervention, le chef du gouvernement a insisté sur la nécessité, pour le Sénégal, de se préparer en amont avant toute confrontation d’ordre sociétal ou international. « Avant d’engager un quelconque combat, il faut se préparer, surtout économiquement », a-t-il déclaré, évoquant un contexte où « l’affaire des homosexualités fait florès » après le durcissement des sanctions. Il estime que certaines pressions extérieures viseraient le pays : « Des pays indexent le Sénégal pour l’asphyxier ».