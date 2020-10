Ousmane sonko/MansourFaye: Bassirou Diomaye Faye, "Le seul mérite du ministre et frère de Marième Faye Sall, est d’être le beau-frère du chef de l’Etat"

Bassirou Diomaye Faye a égratigné Mansour Faye dans l’émission “Invité de MNF”. Le coordonnateur de Pastef de soutenir que le seul mérite du ministre et frère de Marième Faye Sall, est d’être le beau-frère du chef de l’Etat.

“Mansour était en train de se gausser d’être le beau-frère du président de la République qui a des pouvoirs d’intervention… C’est petit de sa part”, a-t-il taclé.

Il soutient que Mansour Faye était dans un schéma de manipulation des consciences des Sénégalais en sortant l’audio qui date de 2013. En voulant ranger Ousmane Sonko dans la même catégorie que les autres politiciens..

Et d’ajouter : “Mansour Faye a été hautain et arrogant en faisant sa déclaration sur les ondes de la Rfm.” Et selon lui, tout cela, c’est juste qu’il a la chance comme le disait Sonko, d’avoir une sœur, la femme du président de la République, qui gère bien son ménager… C’est la raison pour laquelle, il piétine les instructions de la Constitution…