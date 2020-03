Le leader du Pastef Ousmane Sonko, longtemps silencieux, est sorti de son mutisme pour s’exprimer sur le coronavirus, particulièrement l’attitude des autorités face à la menace. A travers un déclaration, ce dimanche, le leader du Pastef salue les mesures prises par l’Etat et invite tous les citoyens à se conformer aux directives des autorités sanitaires.

Cependant, Sonko pense que l’Etat a fait preuve de faiblesse. »Il y a eu de la négligence qui a retardé la réaction de l’Etat. On devait très tôt se concerter avec les chefs religieux, les leaders d’opinion », souligne Sonko.

Toutefois, le numéro un des patriotes pense que la concertation a un temps, la prise de décision a aussi un temps. « La sécurité des Sénégalais est de la responsabilité de l’Etat, pas d’un autre. L’Etat ne doit être ni faible, ni hésitant. Il doit certes se concerter avec tout le monde, mais après, il doit prendre la meilleure décision, avec toute la rigueur qu’il faut, parce que c’est une prérogative régalienne ».

Sonko rappelle même à Macky Sall que la recommandation de la religion va dans ce sens. Il accuse ainsi le chef de l’Etat d’avoir renoncer à son pouvoir au profit des religieux. « Il a attendu que d’autres autorités prennent cette responsabilité », regrette Sonko.

Pour Sonko, s’il n’y avait pas cette négligence, si on avait agi avec plus de diligence, on n’en serait pas là.