« Oubi », love story et audios explosifs :les dessous de l’affaire Zale Mbaye

Sous le coup d’un avis d’arrestation émis par la Brigade de recherches (BR) de Keur Massar dans le cadre de l’affaire « Pape Cheikh Diallo et Cie », le célèbre Tik-Tokeur Saliou Mbaye, alias « Zale », a été interpellé. Âgé de 28 ans, il a été appréhendé vers 21 h 50 au quartier Nouroulaye, dans la commune de Nioro, alors qu’il préparait manifestement sa fuite vers la Gambie.

Des preuves numériques accablantes

Selon Libération, ce sont principalement les messages et audios qui l’incriminent. Ces éléments numériques révèlent une « love story » avec un individu porteur du VIH, confirmant son implication au sein du réseau.

Le rôle de « Oubi »

Dans cette affaire de mœurs aux multiples ramifications, Saliou Mbaye est soupçonné d’avoir joué le rôle de « Oubi », c’est-à-dire la femme dans une relation homosexuelle, complète la même source.