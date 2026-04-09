La Sénégalaise Fatima Diallo a été élue au Comité des droits économiques, sociaux et culturels (CESCR) de l’Organisation des Nations Unies (ONU) pour le mandat 2027-2029. Sa candidature a été «lancée il y a moins de deux mois seulement, alors que la plupart de ses concurrents étaient en campagne depuis près d’une année», selon un communiqué du ministère de l’Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur (MIAESE), qui se félicite d’avoir «fait élire» une concitoyenne.

«Le Sénégal vient d’enregistrer un succès diplomatique de premier plan avec l’élection de sa compatriote, madame Fatima Diallo (…) L’élection s’est tenue à New York et s’est soldée par une victoire nette de la candidate sénégalaise, qui a obtenu 46 voix sur 54 votants, traduisant une adhésion large et significative de la communauté internationale à son profil et à son engagement», s’est réjoui le ministère, sur Facebook.

Le CESCR est un organe clé de l’ONU chargé de veiller à la mise en œuvre du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Selon les autorités, l’entrée de Mme Fatima Diallo en son sein «renforcera la voix du Sénégal et, plus largement, celle de l’Afrique, dans les débats internationaux relatifs aux droits fondamentaux».