ONU : Pourquoi la candidature de Macky Sall reste « plus que jamais crédible », selon Abdou Mbow

Pour le député Abdou Mbow, membre de l’Alliance pour la République (APR), la candidature de l’ex-chef d’État au poste de Secrétaire général des Nations Unies reste « plus que jamais crédible et actuelle ».

Abdou Mbow récuse l’idée d’un rejet massif au sein de l’Union Africaine (UA). Selon lui, les obstacles rencontrés lors de la « procédure de silence » sont purement techniques et non politiques. Il précise que « 34 pays Africains sont favorables à l’adoption de la résolution », soulignant que la contestation est minoritaire.

Pour le parlementaire, les « 20 pays Africains qui ont fait objection » ne l’ont pas fait par hostilité envers le candidat, mais pour contester une « procédure de non-objection qui ne leur donnait que 24 heures pour décider ». Un délai jugé trop court pour une décision de cette envergure. Abdou Mbow voit d’ailleurs des signes de ralliement encourageants, notant que « 2 pays ont par la suite retiré leur objection, il s’agit du Liberia et de l’Égypte ».

L’autte argument d’Abdou Mbow concerne la position officielle du gouvernement sénégalais. Si la diplomatie actuelle affirme ne pas être « concernée » par cette candidature, le député y voit une contre-vérité manifeste. Selon lui, affirmer que le Sénégal n’est pas partie prenante est « totalement faux ».

Pour étayer ses propos, il révèle un élément de contexte crucial : « Le président Macky Sall avait bel et bien écrit au président Diomaye » pour l’informer de sa démarche.

Malgré les soubresauts à Addis-Abeba, le proche de Macky Sall reste optimiste sur l’issue de cette course internationale. Il rappelle que l’essentiel de la bataille diplomatique reste à venir, notamment auprès des autres États membres de l’ONU et surtout de ceux qui « siègent à son Conseil de Sécurité ». Pour Abdou Mbow, la dynamique reste « plutôt encourageante pour un candidat » de la trempe de Macky Sall, dont le leadership continental continue, selon lui, de faire consensus chez une majorité de ses pairs.