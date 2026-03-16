Arrêté et placé en garde à vue le 10 mars 2026, l’animateur Daouda Waly Ndiaye a été condamné à deux (02) mois de prison ferme avec une amende de 100.000 FCFA, ce lundi 16 mars.

A l’origine de cette affaire, l’arrestation de l’animateur fait suite à la tenue de propos jugés offensants et à la diffusion d’une caricature visant le président de la République, Bassirou Diomaye Faye. Il était reproché à l’animateur d’avoir publié une image parodique du chef de l’État, accompagnée de commentaires jugés désobligeants. Ces éléments ont été considérés par les autorités comme une atteinte à l’institution présidentielle.