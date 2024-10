Nouveau massacre au Soudan : des paramilitaires accusés

Un groupe prodémocratie au Soudan a rapporté qu’une attaque menée par les paramilitaires des Forces de soutien rapide (FSR) a causé la mort d’au moins 50 personnes dans le centre du pays.

Depuis avril 2023, le Soudan est plongé dans un conflit entre les FSR, dirigées par le général Mohamed Hamdane Daglo, et l’armée sous les ordres du général Abdel Fattah al-Burhane. Cette guerre a déjà fait entre 20 000 et 150 000 morts, bien que le nombre exact ne soit pas clair selon des sources médicales.

Le Comité de résistance de Hasaheisa a déclaré que les villages d’al-Sariha et d’Azraq, situés dans l’État d’Al-Jazira, sont pris pour cible par les FSR. À al-Sariha, 50 personnes ont été tuées et plus de 200 blessées, les évacuations étant entravées par des bombardements et des snipers.

Le village d’Azraq subit également un siège complet, bien qu’aucun bilan précis n’ait été communiqué. Les violences se sont intensifiées après qu’un commandant local des FSR a rejoint l’armée.

Le syndicat des médecins soudanais a exhorté les Nations unies à intervenir pour créer des couloirs humanitaires sûrs. Actuellement, les centres de soins sont majoritairement fermés, et les opérations de sauvetage sont impossibles.

Les deux parties en conflit sont accusées de crimes de guerre pour avoir ciblé des civils et bloqué l’aide humanitaire. Selon l’ONU, le conflit a causé le déplacement de plus de 10 millions de personnes.