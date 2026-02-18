Les nominations en Conseil des ministres du Mercredi 18 Février 2026

AU TITRE DES MESURES INDIVIDUELLES

Le Président de la République a pris les décisions suivantes :

Au titre de la Présidence de la République

Monsieur Tabasky DIOUF, Colonel (er) , est nommé Président du Conseil de Surveillance de la Haute Autorité des Aéroports du Sénégal (HAAS), en remplacement de Monsieur Babacar Diagne.

Au titre du Ministère de l’Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur

Monsieur Salomon DIEDHIOU , titulaire d’un master en Audit et Contrôle de Gestion, est nommé Directeur du Centre National d’Action Antimines au Sénégal (CNAMS), en remplacement de Monsieur Papa Maguèye DIOP.

Au titre du Ministère des Finances et du Budget

Monsieur Assane NDIR , Inspecteur principal du Trésor, est nommé Administrateur du Fonds spécial de soutien au secteur de l’Énergie, en remplacement de Monsieur Théophile Edouard AMINE.

Monsieur Mamané DJITTE , Magistrat, matricule de solde n°636 288/G, est nommé Président du Conseil d’Administration du Fonds spécial de soutien au secteur de l’Énergie, en remplacement de Monsieur Meïssa DIAKHATE.

Au titre du ministère de l’Éducation nationale

Monsieur Pape Abdou DIA , Ingénieur en Génie civil et Infrastructures, est nommé Directeur de la Maintenance des Constructions scolaires au Ministère de l’Éducation nationale, poste vacant.

Au titre du Ministère des Transports terrestres et aériens

Monsieur Abdoul Aziz MBODJI , Enseignant-Chercheur, est nommé Président du Conseil d’Administration de la Société AIBD SA, en remplacement de Monsieur Pape Abdourahmane DABO, appelé à d’autres fonctions.

Au titre du Ministère de l’Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l’Aménagement des Territoires

Monsieur Pape Abdourahmane DABO , Ingénieur des Travaux publics, est nommé Directeur général de la Société nationale des Habitations à Loyer modéré (SN HLM), en remplacement de Monsieur Bassirou KEBE.

Monsieur El Hadji Mamadou GUEYE , Architecte, est nommé Directeur de l’Architecture au Ministère de l’Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l’Aménagement des Territoires, en remplacement de Madame Catherine Marie Thérèse FAYE, admise à faire valoir ses droits à une pension de retraite.

Marie Rose Khady Fatou FAYE,

Secrétaire d’État auprès du Premier Ministre,

Chargée des Relations avec les Institutions,

Porte-parole du Gouvernement