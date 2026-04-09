Nigeria: des jihadistes tuent un général lors d’une attaque dans le nord-est

Des jihadistes ont tué un général de brigade lors d’une attaque contre une base militaire, dans le nord-est du Nigeria, ont indiqué jeudi à l’AFP le président d’une collectivité locale et deux sources au sein des services de renseignement.

Il s’agit du deuxième assassinat d’un officier de haut rang de l’armée nigériane en cinq mois.

“Des assaillants ont pris d’assaut la base militaire de Benisheikh détruisant plusieurs véhicules militaires”, a déclaré par téléphone à l’AFP Zannah Lawan Ajimi, chef de l’administration locale de Kaga. “Malheureusement, le commandant de brigade, le général de brigade O.O. Braimah, a perdu la vie”, a-t-il ajouté.